Зеленский заявил о готовности говорить де-факто о новых границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности говорить о новых границах страны де-факто, если не будет сил вернуть утраченные территории. Об этом он 26 сентября сообщил в интервью The Axios, которые опубликовано на YouTube-канале издания.

«Все понимают, если у нас нет сил вернуть эти территории, мы готовы говорить об этом», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что Украина будет готова в будущем поднимать вопрос о территориях дипломатическим путем. Кроме того, он отметил, что Украина никогда не признает утраченные территории частью России.

«Это значит, что мы должны решать такие вещи сейчас в диалоге. И это меньше потерь», — добавил президент Украины.

Ранее, 23 сентября, Зеленский заявил о своей готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Казахстане. Он добавил, что украинская сторона предложила различные места для встречи — Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Австрию и Швейцарию. На уточняющий вопрос о возможной встрече с президентом РФ Зеленский ответил, что он готов к переговорам с Путиным.

В тот же день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова продолжить диалог с Украиной и не отвергает ни один из возможных форматов переговоров. По его словам, Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на «сомнительную легитимность» текущих украинских властей.

Днем позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского без должной подготовки будет обречена на провал. По его словам, проведение такой встречи без предварительной подготовки будет пиар-акцией, которая не даст никакого эффекта. Песков также подчеркнул, что украинская сторона предлагала неприемлемые варианты для переговоров лидеров двух стран, например Швейцарию и Австрию, которых Россия не рассматривает как нейтральные страны.

