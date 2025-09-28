Реклама
Сюжет:

The Independent усомнилась в возможности Украины вернуть утраченные территории

The Independent: шанс Украины на возврат утраченных территорий остается мизерным
Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
Шансы Украины на возврат утраченных территорий крайне малы, стране не удастся вернуться к границам 2022 года. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление военного аналитика финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми.

«Украина могла оттеснить Россию к границе, которая существовала в 2022 году, <… > но только при наличии жесткого и маловероятного набора условий», — говорится в материале.

По его словам, крах российской армии, который «вынудил бы ее к масштабному выводу войск, крайне маловероятен».

Кастехельми также выразил сомнения, что заявления президента Украины Владимира Зеленского, что Украина добилась значительных успехов в Донецке, являются достоверными.

«Россия продвигается вперед, и я не считаю возможным, что в нынешних обстоятельствах Украина сможет вернуть все свои земли», — заявил Кастехельми.

Эксперты издания отметили, что теоретически украинская сторона всегда имела возможность вернуть 13% своей территории, если бы соблюдала правила. По данным издания, для возвращения территорий Украине понадобится «гораздо больше помощи от европейских союзников», включая дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Нейтралитет Украины стал бы лучшей гарантией безопасности страны»
Евродепутат Ганс Нойхофф — об исчерпании санкций против России, поисках финансирования для Киева и перспективах диалога Москвы и Брюсселя

27 сентября глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина никогда не вернет потерянные территории, которые воссоединились с Россией. Он отметил, что эти земли не принадлежат Украине по праву, поскольку государство возникло в результате развала СССР.

26 сентября лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности говорить о новых границах страны де-факто, если не будет сил вернуть утраченные территории. Он также подчеркнул, что Украина будет готова в будущем поднимать вопрос о территориях дипломатическим путем.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

