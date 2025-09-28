Сыгравшая певицу Тоню Царько в «Ликвидации» актриса Агуреева объявлена в розыск СБУ

Российская актриса Полина Агуреева, сыгравшая роль певицы Тони Царько в сериале «Ликвидация», была объявлена в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно 28 сентября.

По информации ТАСС, Агуреева, являющаяся заслуженной артисткой РФ, заочно обвиняется в якобы незаконном пересечении границы Украины.

Помимо этого, данные обладательницы Государственных премий начиная с 2022 года были внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Глава комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также был объявлен в розыск СБУ, о чем стало известно 13 сентября. Кроме того, информация о нем была также размещена на сайте «Миротворца».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ