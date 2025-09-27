Реклама
Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в общежитии в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Один человек погиб, а еще четыре пострадали в результате пожара в общежитии, располагающегося в Сланцах Ленинградской области. Об этом 26 сентября сообщил источник телеканала 78.ru.

«Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в общежитии в Сланцах. <...> Сейчас их (пострадавших. — Ред.) осматривают медики скорой помощи. Сведений о состоянии людей пока нет», — сказал он.

В Telegram-канале пресс-службы МЧС РФ по Ленинградской области уточнили, что возгорание, площадь которого составила 4 кв. м, было зафиксировано на седьмом этаже. В настоящее время огонь удалось потушить силами прибывших на место пожарно-спасательных подразделений.

О причинах произошедшего не сообщается, однако, по словам местных жителей, версию о том, что пожар мог произойти из-за взрыва бытового газа, можно исключить, так как общежитие было оснащено только электрическими плитами.

Замыкание или проводка: на северо-западе Москвы тушат хостел
К тушению огня были привлечены четыре вертолета и поезд

В этот же день стало известно о гибели женщины при пожаре площадью 2 кв. м., который был зафиксирован в многоквартирном доме Санкт-Петербурга. На место происшествия для борьбы с пламенем были направлены 15 специалистов и три единицы техники.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

