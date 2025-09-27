Тренер Тарасова прокомментировала смену российскими фигуристами гражданства

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 26 сентября высказалась о российских фигуристах, сменивших гражданство, отметив, что предателями их называют «идиоты».

«Предателями называют просто не люди, а идиоты. А если бы их ребенок искал себе применение <…> Осуждать за это не то что не стоит, а просто смешно и безнравственно», — заявила она в беседе изданием Sport24.

Она считает, что в смене гражданства с целью участвовать в мировых соревнованиях нет ничего плохого. Такие спортсмены с детства хорошо подготовлены и обучены, однако не могут пройти на мировые соревнования из-за других более способных и достойных фигуристов.

Тарасова 10 сентября прокомментировала смену гражданства бывшим членом сборной России Никитой Володиным, который официально стал гражданином Германии. По ее мнению, его уход не является потерей для российского спорта. Тренер подчеркнула, что российские фигуристы по-прежнему сильны, и в стране есть много других талантливых «парников».

