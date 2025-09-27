Верховный суд США разрешил администрации Трампа заморозить $4 млрд
Верховный суд США 26 сентября разрешил администрации американского лидера Дональда Трампа заморозить выделенные на иностранную помощь $4 млрд.
«Это решение позволяет исполнительной власти прекратить выделение $4 млрд из средств, выделенных конгрессом на иностранную помощь, которые теперь никогда не дойдут до получателей», — приводит телеканал CBS News текст постановления суда.
Уточняется, что данное решение является временной мерой. Кроме того, судьи Верховного суда Соня Сотомайор, Катанджи Браун и Елена Каган не поддержали данное постановление.
Ранее, 10 сентября, сообщалось, что Пентагон значительно снизит расходы на поддержание боеготовности американских войск в Европе. В 2026 году финансирование программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), предназначенной для обеспечения складов с вооружением, сократится почти в 15 раз по сравнению с 2023 годом. Это станет четвертым подряд снижением расходов на данную программу.
