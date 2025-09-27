Едино и гласно: Венгрию и Словакию хотят лишить права вето в вопросе санкций

Еврокомиссия ищет пути обхода вето Венгрии и Словакии для продления санкций: в частности, предлагается перейти к принятию решения квалифицированным большинством вместо единогласного. Однако Братиславу и Будапешт невозможно лишить права голоса без их собственного согласия, заявили «Известиям» в Европарламенте. Без изменения основополагающих законов Евросоюза перейти к новому механизму продления санкций против России нельзя, указывают евродепутаты. Сможет ли ЕС изменить механизм голосования и как это скажется на отношениях Брюсселя с Будапештом и Братиславой — в материале «Известий».

Венгрию и Словакию хотят лишить права голоса

Еврокомиссия (ЕК) вновь поднимает вопрос об обходе вето Венгрии и других государств-членов в вопросе продления антироссийких санкций. В канун встречи послов ЕС в Брюсселе, прошедшей 26 сентября, в ЕК предложили принимать решения о продлении санкций квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения. Об этом сообщило издание Politico.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Для принятия решения квалифицированным большинством в cовете ЕС требуется поддержка не менее 55% членов (15 государств), представляющих не менее 65% населения ЕС. Блокирующее меньшинство должно состоять как минимум из четырех членов cовета ЕС.

— Решения о санкциях против России принимаются единогласно всеми государствами-членами, и изменение этой процедуры без согласия каждого государства-члена невозможно, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховски . — Это потребовало бы внесения поправок в основополагающие договоры, которые четко предусматривают право вето в вопросах внешней политики и политики безопасности. Любое одностороннее изменение противоречило бы правовой базе ЕС.

Основным документом ЕС сейчас служит Лиссабонский договор. Согласно ему, Евросоюз принимает решение квалифицированным большинством по всем вопросам, кроме налогообложения, социальной безопасности, а также внешней политики и безопасности. Томаш Здеховский пояснил, что, если бы Еврокомиссия попыталась обойти принцип единогласия в вопросах продления санкций, это противоречило бы европейскому законодательству.

— В договоре всё предельно ясно: должно быть принято единогласное решение. Это означает, что его невозможно изменить, даже если Еврокомиссия захочет. Для этого им нужно либо изменить договор, либо принять новый, — сказал «Известиям» евродепутат Тьерри Мариани. — Очевидно, что это мечта Европейской комиссии. Есть некоторые государства, такие как Венгрия или Словакия, которые не всегда полностью поддерживают введение новых санкций.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Ardan Fuessmann

Внести серьезные поправки в Лиссабонский договор чрезвычайно сложно, поскольку этот процесс может натолкнуться на серьезное сопротивление внутри ЕС. Так, в 2010 году экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель предлагала лишать права голоса те страны, долговое бремя которых превысило лимиты, согласованные в договоре. Тогда это предложение было отклонено, а бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал его неприемлемым.

— Изменить структуру Лиссабонского договора в целом невозможно. Это один из основополагающих документов Евросоюза. И все страны, которые его подписали, гарантировали, что его изменение возможно только через большинство голосов всех участников стран — членов ЕС. Поэтому здесь есть определенная юридическая коллизия и тупик. Изменить основы этого договора возможно только при участии стран, которые с этим не согласны, — сказал «Известиям» сотрудник кафедры международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ Илья Щербаков.

Принятие же нового основополагающего документа может занять годы.

19-й пакет санкций ЕС и кредит для Украины

Дискуссии о необходимости упростить процесс принятия и продления санкций начались в 2022 году, когда Венгрия, а позже Словакия стали активно использовать право вето при голосовании о новых и продлении старых ограничений. Будапешт и Братислава не раз подчеркивали неэффективность антироссийских рестрикций и их вред для европейской экономики. Обе страны выступают против резкого отказа ЕС от импорта из РФ ядерного топлива, а также закупок нефти и газа.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Они не поддерживают и план Евросоюза по отказу от российского топлива до конца 2027 года (REPowerEU). Так, власти Венгрии заявляют, что прекращение импорта российского газа в рамках разработанного Еврокомиссией плана обойдется стране в 4% ВВП.

— REPowerEU хотят вывести на уровень закона, чтобы он был обязателен для исполнения. Но на предварительных согласованиях Венгрия и Словакия открыто говорят, что они его поддержат, — заявил «Известиям» эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Внешнеполитические вопросы решаются только единогласно. И именно поэтому программа REPowerEU не принята в качестве обязательной.

В Евросоюзе наблюдается смена парадигм в подходе к основам голосований, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

26 сентября послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет санкций против РФ. Однако, как сообщают СМИ, его заблокировала Словакия. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что Братислава поддержит новые штрафные меры только в том случае, если получит от Евросоюза реалистичные предложения о том, как можно согласовать климатические цели Брюсселя с потребностями автопрома (причем не только в Словакии, но и по всей Европе), а также тяжелой промышленности. Кроме того, словацкий премьер сказал, что не одобрит 19-й пакет санкций без предложений относительно сдерживания цен на электроэнергию в Европе.

— Предложения Европейской комиссии носят скорее политический, чем экономический характер. Они не основаны на прочной экономической логике, и на данном этапе речь идет не о соблюдении стандартов, а о достижении политических целей, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Петар Волгин.

Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand