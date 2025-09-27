Едино и гласно: Венгрию и Словакию хотят лишить права вето в вопросе санкций

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Едино и гласно: Венгрию и Словакию хотят лишить права вето в вопросе санкций

Но это невозможно без изменения основных законов ЕС, указывают в Европарламенте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Еврокомиссия ищет пути обхода вето Венгрии и Словакии для продления санкций: в частности, предлагается перейти к принятию решения квалифицированным большинством вместо единогласного. Однако Братиславу и Будапешт невозможно лишить права голоса без их собственного согласия, заявили «Известиям» в Европарламенте. Без изменения основополагающих законов Евросоюза перейти к новому механизму продления санкций против России нельзя, указывают евродепутаты. Сможет ли ЕС изменить механизм голосования и как это скажется на отношениях Брюсселя с Будапештом и Братиславой — в материале «Известий».

Венгрию и Словакию хотят лишить права голоса

Еврокомиссия (ЕК) вновь поднимает вопрос об обходе вето Венгрии и других государств-членов в вопросе продления антироссийких санкций. В канун встречи послов ЕС в Брюсселе, прошедшей 26 сентября, в ЕК предложили принимать решения о продлении санкций квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения. Об этом сообщило издание Politico.

санкции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Для принятия решения квалифицированным большинством в cовете ЕС требуется поддержка не менее 55% членов (15 государств), представляющих не менее 65% населения ЕС. Блокирующее меньшинство должно состоять как минимум из четырех членов cовета ЕС.

— Решения о санкциях против России принимаются единогласно всеми государствами-членами, и изменение этой процедуры без согласия каждого государства-члена невозможно, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховски. — Это потребовало бы внесения поправок в основополагающие договоры, которые четко предусматривают право вето в вопросах внешней политики и политики безопасности. Любое одностороннее изменение противоречило бы правовой базе ЕС.

«Дружба» врозь: к чему приведет новая ссора Украины с Венгрией и Словакией
Будапешт обвинил Киев в ударе по важнейшему нефтепроводу

Основным документом ЕС сейчас служит Лиссабонский договор. Согласно ему, Евросоюз принимает решение квалифицированным большинством по всем вопросам, кроме налогообложения, социальной безопасности, а также внешней политики и безопасности. Томаш Здеховский пояснил, что, если бы Еврокомиссия попыталась обойти принцип единогласия в вопросах продления санкций, это противоречило бы европейскому законодательству.

— В договоре всё предельно ясно: должно быть принято единогласное решение. Это означает, что его невозможно изменить, даже если Еврокомиссия захочет. Для этого им нужно либо изменить договор, либо принять новый, — сказал «Известиям» евродепутат Тьерри Мариани. — Очевидно, что это мечта Европейской комиссии. Есть некоторые государства, такие как Венгрия или Словакия, которые не всегда полностью поддерживают введение новых санкций.

ЕС
Фото: Global Look Press/IMAGO/Ardan Fuessmann

Внести серьезные поправки в Лиссабонский договор чрезвычайно сложно, поскольку этот процесс может натолкнуться на серьезное сопротивление внутри ЕС. Так, в 2010 году экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель предлагала лишать права голоса те страны, долговое бремя которых превысило лимиты, согласованные в договоре. Тогда это предложение было отклонено, а бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал его неприемлемым.

— Изменить структуру Лиссабонского договора в целом невозможно. Это один из основополагающих документов Евросоюза. И все страны, которые его подписали, гарантировали, что его изменение возможно только через большинство голосов всех участников стран — членов ЕС. Поэтому здесь есть определенная юридическая коллизия и тупик. Изменить основы этого договора возможно только при участии стран, которые с этим не согласны, — сказал «Известиям» сотрудник кафедры международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ Илья Щербаков.

Принятие же нового основополагающего документа может занять годы.

19-й пакет санкций ЕС и кредит для Украины

Дискуссии о необходимости упростить процесс принятия и продления санкций начались в 2022 году, когда Венгрия, а позже Словакия стали активно использовать право вето при голосовании о новых и продлении старых ограничений. Будапешт и Братислава не раз подчеркивали неэффективность антироссийских рестрикций и их вред для европейской экономики. Обе страны выступают против резкого отказа ЕС от импорта из РФ ядерного топлива, а также закупок нефти и газа.

нефть
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Они не поддерживают и план Евросоюза по отказу от российского топлива до конца 2027 года (REPowerEU). Так, власти Венгрии заявляют, что прекращение импорта российского газа в рамках разработанного Еврокомиссией плана обойдется стране в 4% ВВП.

— REPowerEU хотят вывести на уровень закона, чтобы он был обязателен для исполнения. Но на предварительных согласованиях Венгрия и Словакия открыто говорят, что они его поддержат, — заявил «Известиям» эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Внешнеполитические вопросы решаются только единогласно. И именно поэтому программа REPowerEU не принята в качестве обязательной.

«Дружба» заканчивается: Венгрия и Словакия призвали ЕК защитить нефтепровод от Украины
Что известно о главном нефтепроводе из России в Европу

В Евросоюзе наблюдается смена парадигм в подходе к основам голосований, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

26 сентября послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет санкций против РФ. Однако, как сообщают СМИ, его заблокировала Словакия. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что Братислава поддержит новые штрафные меры только в том случае, если получит от Евросоюза реалистичные предложения о том, как можно согласовать климатические цели Брюсселя с потребностями автопрома (причем не только в Словакии, но и по всей Европе), а также тяжелой промышленности. Кроме того, словацкий премьер сказал, что не одобрит 19-й пакет санкций без предложений относительно сдерживания цен на электроэнергию в Европе.

— Предложения Европейской комиссии носят скорее политический, чем экономический характер. Они не основаны на прочной экономической логике, и на данном этапе речь идет не о соблюдении стандартов, а о достижении политических целей, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Петар Волгин.

евро
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

Кроме того, 26 сентября послы ЕС должны были обсудить новый «репарационный кредит» Украине на сумму €140 млрд, который обеспечивался бы за счет замороженных российских активов. По данным Bloomberg, ЕС рассчитывает согласовать его до конца 2025 года и начать перечислять средства Киеву в 2026-м. ЕК предлагает передавать средства траншами и использовать их как на «военное сотрудничество», так и на бюджетную поддержку Киева. Для утверждения решения необходимы гарантии, что никто из стран ЕС не станет блокировать санкции против РФ. Любопытно, что против подобной инициативы выступила Бельгия — страна, где сосредоточен наибольший объем замороженных активов.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир