Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над разными регионами России. Об этом 26 сентября сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что атаки БПЛА были отбиты с 14:00 до 17:00 мск.
Три беспилотника ликвидированы над Белгородской областью, еще два — над территорией Брянской области, и один дрон — над территорией Курской области.
В этот же день сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали 55 украинских беспилотников над территорией России. Уточнялось, что дроны были уничтожены в небе над Азовским морем, Республикой Крым, Краснодарским краем, Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
