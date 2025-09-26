Силы ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что 20 дронов уничтожили в небе над Азовским морем, по 14 — над Ростовской областью и Республикой Крым, а также три БПЛА — над Краснодарским краем. Также по одному беспилотнику было сбито над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на шесть муниципалитетов региона. Слюсарь отметил, что в результате атаки никто из людей не пострадал. Однако повреждения были зафиксированы в Ростове-на-Дону.

