Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе
Сюжет:

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на шесть муниципалитетов Ростовской области

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на шесть муниципалитетов Ростовской области. Об этом ранним утром 26 сентября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что в результате атаки никто из людей не пострадал. Однако повреждения были зафиксированы в Ростове-на-Дону, где повредились фасад одного из жилых домов, остекление магазина, располагающегося на улице Доватора в Советском районе города, и несколько автомобилей.

Кроме того, было зафиксировано возгорание травы на окраине хутора Лагутник, располагающегося в Азовском районе. Пожар был оперативно потушен, сообщил Слюсарь.

Под защитой «Тора»: малые ракетные корабли получают новые комплексы ПВО
На МРК и патрульных кораблях начали устанавливать ЗРК малой дальности «Тор-М2КМ»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко 24 сентября сообщил об отражении атаки на город безэкипажных катеров (БЭК). Он уточнил, что на тот момент все службы были приведены в состояние максимальной готовности, а также призвал горожан сохранять спокойствие.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025