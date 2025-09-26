Силы ПВО отразили атаку БПЛА на шесть муниципалитетов Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на шесть муниципалитетов Ростовской области. Об этом ранним утром 26 сентября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что в результате атаки никто из людей не пострадал. Однако повреждения были зафиксированы в Ростове-на-Дону, где повредились фасад одного из жилых домов, остекление магазина, располагающегося на улице Доватора в Советском районе города, и несколько автомобилей.

Кроме того, было зафиксировано возгорание травы на окраине хутора Лагутник, располагающегося в Азовском районе. Пожар был оперативно потушен, сообщил Слюсарь.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко 24 сентября сообщил об отражении атаки на город безэкипажных катеров (БЭК). Он уточнил, что на тот момент все службы были приведены в состояние максимальной готовности, а также призвал горожан сохранять спокойствие.

