BMW отзовет около 330 тыс. автомобилей в Европе и США из-за риска возгорания

Фото: Global Look Press/IMAGO/Rene Traut
Немецкий автопроизводитель BMW AG отзовет 136 тыс. автомобилей в ФРГ и 195 тыс. в США из-за проблем со стартером двигателя, который может привести к возгоранию машины. Об этом 26 сентября сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что проблема связана с тем, что в автомобилях вода может попадать в стартер при движении и даже если он стоит, что может привести к появлению коррозии или к короткому замыканию, что в последствии может привести к возгоранию.

В материале говорится, что отзывной компании подвергнутся модели BMW 330i 2019–2021 годов выпуска, BMW Z4 2019–2022 годов выпуска, BMW 530i 2020–2022 годов выпуска, X3, X4 BMW 430i, BMW 230i 2022, а также некоторые модели Toyota Supra 2020–2022 годов выпуска с немецкими стартерами.

В компании также порекомендовали клиентам парковать свои автомобили на открытом воздухе, а не в непосредственной близости от зданий, чтобы избежать жертв и повреждений в случае возгорания. При этом замена стартеров будет произведена бесплатно за счет автопроизводителя.

Возврату подлежит: в 2023 году чаще всего отзывали автомобили BMW и Lada
Из-за каких неполадок концерны забирают машины на ремонт

В июле сообщалось, что компания Ford Motor отзывает 850,3 тыс. автомобилей в США из-за опасений по поводу возможной неисправности топливного насоса. Уточняется, что до выхода из строя топливного насоса водители могут заметить ухудшение работы двигателя, в том числе пропуски зажигания, неровную работу, снижение мощности или загорание индикатора Check Engine.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

