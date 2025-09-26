Реклама
В Москве обсудят перспективы венчурного рынка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit состоится в российской столице 1-2 октября. Ожидается, что участниками мероприятия станут свыше 600 инвесторов и венчурных фондов.

На конференции будут обсуждаться ключевые тренды, влияющие на восстановление рынка, новые возможности, перспективы развития и эффективные инструменты поддержки стартапов.

В августе было опубликовано основанное на данных Venture Guide исследование, посвященное оценке состояния российского рынка инвестиций в первом полугодии 2025 года. Из представленных цифр следует, что общий объем вложений достиг $83 млн, что на 81% выше по сравнению с прошлым годом. При этом общее количество сделок снизилось на 16% и составило 62 транзакции. Это свидетельствует о новом тренде: сделки становятся крупнее, а подход инвесторов — более взвешенным. Наиболее крупными сделками стали инвестиции в зрелые компании в сферах HealthTech, AI и логистики. Вместе с тем доля стартапов составила 56%, на рынок вышла 31 новая команда.

Кроме того, зафиксирован тренд на снижение числа активных инвесторов за счет ухода менее опытных игроков. Венчурные фонды же заняли лидирующие позиции — на них приходится 66% всего объема вложений. В то же время бизнес-ангелы всё еще возглавляют рейтинг по числу сделок (42%), несмотря на сокращение их совокупных инвестиций в 2,4 раза. Этот подтверждает, что рынок становится менее фрагментированным, но более устойчивым к внешним шокам.

Партнеры исследования отмечают, что дальнейшее снижение ключевой ставки может привлечь больше капитала на ранние стадии. Уже сейчас наблюдается рост интереса к Seed-инвестициям, особенно в сегменте цифровых решений для B2B и новых образовательных технологий.

