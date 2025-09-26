Серийный отравитель из Балашихи пытался убить родственников «святой водой»

Житель Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении своих родственников и друзей, хотел напоить дядю и бабушку смертельно опасной жидкостью, замаскированной под «святую воду». Об этом 26 сентября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, где слушается дело отравителя.

Выступая на заседании, дядя Миссюры отметил, что племянник неоднократно приносил к ним домой продукты и напитки. У бутылок не было этикеток, а разлитая в них жидкость была очень сладкой.

«Он также приносил в дом воду из святого источника, у нее был специфический запах. Воду вылили, на раковине остались пятна, похожие на следы от кислотного ожога», — заявил родственник отравителя.

После того как мать мужчины съела кашу с грибами, принесенную внуком, у нее посинели губы. Самого дядю Миссюры после дегустации гостинцев от племянника парализовало на 12 часов.

«Приступы повторялись и позже: после физической нагрузки я почувствовал недомогание, а наутро не смог встать, у меня наблюдалась дезориентация в пространстве», — добавил мужчина.

В реанимации у него и его матери констатировали острую почечную недостаточность. В свою очередь, Миссюра убеждал родственников, что причиной их недомогания стали противовирусные таблетки. В апреле 2024 года его бабушка скончалась, отведав подаренный внуком торт.

Миссюра был задержан 19 июля 2024 года. По данным следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал им в продукты сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Потерпевшие после резкого ухудшения самочувствия прибегли к помощи врачей, но те не смогли установить причину. После этого в квартире установили камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала, как Миссюра подсыпал отравляющие вещества родителям в еду.

25 августа обвиняемый в отравлении своих родственников и друзей Миссюра полностью признал вину. В суде выступила его бывшая девушка Кристина Дудкина. Она поделилась, что сама стала жертвой отравления в январе 2024 года. После употребления коктейля, приготовленного ее бывшим молодым человеком, она потеряла сознание и провела неделю в коме.

