В Балашихе задержали пытавшегося отравить родителей мужчину

В подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство своих родителей. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал им в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Потерпевшие, после резкого ухудшения самочувствия, обратились в медицинское учреждение, где причину установить не смогли, в связи с чем пара обратилась в следственный отдел.

В пресс-службе уточнили, что после этого в квартире была установлена камера видеонаблюдения, которая и зафиксировала, как сын подсыпал отравляющие вещества родителям в еду.

«На допросе мужчина дал следователю признательные показания. По уголовному делу проведены допросы, осмотры, назначены экспертизы, в том числе физико-химическая по образцам волос с головы и срезам ногтевых пластин потерпевших», — говорится в сообщении ведомства.

Суд заключил подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

12 июля в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка. СК России возбудил уголовное дело. Позднее следствие установило, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя мать ребенка Ирина Шатова.

Позднее женщину задержали. Ей предъявили обвинение, свою вину она признала. Как установило следствие, женщина задушила своего ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны.