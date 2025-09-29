Расчетное бремя: Британия потеряла около $70 млрд из-за санкций против РФ

Экономические потери Великобритании от ухода с российского рынка составили около $70 млрд в 2022–2024-м, подсчитали аналитики МГИМО для «Известий». Большая часть убытков пришлась на семь крупнейших компаний, включая BP, Shell и British American Tobacco. Соединенное Королевство — один из лидеров по количеству введенных антироссийских ограничений и продолжает их наращивать. Однако санкции уже привели к экономическим проблемам и политическим потрясениям в стране. С 2022-го в Великобритании сменилось четыре правительства. На фоне падения популярности действующего премьера эксперты не исключают досрочных выборов в парламент. Рейтинг Кира Стармера достиг рекордно низкого уровня за всё время проведения опросов общественного мнения.

Размер ущерба Великобритании от санкций против РФ

Британский бизнес из-за ухода или сокращения присутствия в России потерял около $69,8 млрд, подсчитали аналитики Института международных исследований МГИМО МИД России. Текст доклада есть в распоряжении «Известий». Реальные убытки могут оказаться даже несколько больше: диапазон оцененных потерь 99 британских компаний составил от $57,5 до $77,2 млрд.

Фото: Global Look Press/Chris Robbins

При этом на семь крупнейших компаний (BP, Shell, Mondi, Diageo, British American Tobacco, Unilever, CNH Industrial) пришлось до 75% всех понесенных потерь, подсчитали исследователи. Самой пострадавшей отраслью стала добыча полезных ископаемых: там британские компании ушли в минус на $32,3–38 млрд. На втором месте обрабатывающие производства — $7,7–12,5 млрд. В сфере торговли британские фирмы лишились $8,2–10,5 млрд.

В частности, компания Shell еще в марте 2022 года объявила о своем выходе из всех проектов в России, закрытии своих АЗС и прекратила закупки российской нефти. Табачный концерн British American Tobacco продал свой бизнес в России и Белоруссии.

Исследователи проанализировали официальные годовые отчеты крупнейших британских компаний, а также данные информационной системы «СПАРК-Интерфакс». В работе также была использована динамика курса акций 53 публично котируемых британских компаний. Показатели выручки за 2022–2024 годы сравнивались с данными за 2021-й.

Лондон присоединился к антироссийским санкциям еще в 2014-м. Занимавший тогда пост премьер-министра королевства Дэвид Кэмерон занимал наиболее радикальную позицию среди глав государств — членов ЕС. Уже тогда он призывал к секторальным санкциям и ограничениям в торговле.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

После февраля 2022-го Британия стала одним из лидеров по числу введенных рестрикций. За это время Лондон расширил ограничения против РФ более 40 раз. И останавливаться британские власти не планируют, включая в санкционные списки теперь и компании из третьих стран. Например, 12 сентября под ограничения попали компании из Таиланда, Китая, Индии и Турции.

Всего Великобритания внесла в санкционные списки более 1500 юридических и физических лиц из России. В черный список внесено руководство страны, бизнесмены и политики. Власти Британии также арестовали активы нескольких банков и других структур. Был введен запрет на трансакции, связанные с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния, а также на предоставление компаниями королевства финансовых услуг ЦБ РФ на операции с золотом.

Лондон отменил режим наибольшего благоприятствования в торговле, взамен установлены тарифы в размере 35% на ввоз в страну целого ряда российских товаров, включая железо, сталь, медь, алюминий, удобрения. Великобритания одной из первых отказалась от закупки российских энергоносителей, прежде всего нефти и угля. В итоге в 2023-м объем двусторонней торговли рухнул на 70,9%, до $2,3 млрд. Россия при этом ввела ответные санкции, запретив въезд на свою территорию ключевым деятелям британского правительства.

Профессор СПбГУ Наталья Еремина подчеркивает, что Лондон уделяет особое внимание санкциям против российской энергетики и судов, перевозящих нефть. Лишая России доступа к страховым и финансовым услугам своих компаний, Великобритания пыталась помешать российскому экспорту нефти. Однако Москва смогла создать собственную инфраструктуру морских перевозок.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В целом отказ от сотрудничества с Россией играет не в пользу Великобритании.

— Британцы, которые сделали ставку на финансовые услуги в большей степени, чем на производственный сектор, сейчас, видимо, весь производственный сектор переводят именно на военные рельсы. Считают, что за счет этих военных рельсов они поддерживают экономику на плаву и получают дополнительные инвестиции, — отметила Еремина.

Великобритания остается одним из самых последовательных союзников Украины. После начала диалога России и США Лондон и Париж сформировали «коалицию желающих», которая рассматривает возможность ввода на Украину западных войск. Россия категорически выступает против этого.

Как санкции влияют на внутреннюю политику Британии

Противостояние с Россией фактически стало главным направлением внешней политики Лондона. Однако последствия санкций повлияли и на внутриполитическую ситуацию в стране. Так, уже через полгода после отказа от российских энергоносителей по итогам октября 2022-го годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 11,1%, побив рекорд 1981 года, сообщало бюро национальной статистики. В декабре 2022-го британские СМИ сообщали, что 3 млн домохозяйств не могли позволить себе отапливать жилье. Высокие цены не оставляют британскую экономику: например, инфляция на продукты питания в июле 2025 года составила 4,9% в годовом выражении — на 2% выше целевого показателя правительства.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

При этом в ноябре 2022 года тогдашний министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что ответственность за тяжелое экономическое положение и рецессию в Соединенном Королевстве несет Россия. Однако британские избиратели имеют другое мнение. Сложная ситуация в экономике привела к смене трех премьер-министров из Консервативной партии: Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.

От последствий введения антироссийских санкций пострадали более двух третей британских компаний. Проблемы связаны с ростом затрат на производство продукции, сбоем производственных цепочек и потерей поставщиков. Особенно остро ощутила Великобритания последствия энергетического кризиса, поскольку ей пришлось столкнуться с дефицитом ископаемого топлива и искать новых поставщиков по всему миру, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

— Антироссийские санкции крайне негативно влияют на внутреннюю политику Великобритании, потому что создают протест в обществе в связи с кризисом стоимости жизни, который напрямую связан с увеличением цен на энергоресурсы. Это, в свою очередь, влияет на повышение цен на готовую продукцию, и, таким образом, Великобритании приходится искать компромисс и пересматривать свою социальную политику в условиях ограниченного бюджета, — заметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В июле 2024-го с большим отрывом на парламентских выборах победила оппозиционная Лейбористская партия. Однако политика Лондона в целом не изменилась, особенно в отношении России. К экономическим проблемам теперь добавилась миграционная, поскольку правительство Кира Стармера уменьшило внимание к этому вопросу. В итоге за первый год правления лейбористов в страну прибыли 50 тыс. нелегальных мигрантов.

Как следствие, в обществе усиливается поляризация, а недовольство выплескивается на улицы. В сентябре более 100 тыс. человек приняли участие в антимигрантском марше в Лондоне, организаторы заявили о 3 млн демонстрантов. Популярность лейбористов резко упала до 17–21%. А рейтинг их лидера, действующего премьер-министра, и вовсе достиг рекордно низкого уровня за всё время проведения опросов общественного мнения, свидетельствует сентябрьское исследование компании Ipsos. Только 13% из 1 тыс. человек одобрили работу главы правительства. 79% результаты деятельности Стармера не устраивают. Таким образом, отрицательный рейтинг британского премьера достиг значения минус 66 пунктов.

Лидером социологических опросов стала правая партия Reform UK, чей рейтинг вырос до 33–34%. Примечательно, что консерваторы, которые находились у власти с 2010 по 2024 год, уже уступают даже либерал-демократам.

Фото: REUTERS/Jaimi Joy

В очень непростых для Великобритании социально-экономических условиях популизм партии Найджела Фараджа очень привлекателен для электората. Большинство британцев недовольны тем, как Лейбористская партия под руководством Кира Стармера решает проблему нелегальной иммиграции и роста стоимости жизни. Партия Найджела Фараджа рассматривается как серьезная альтернатива существующей власти, отметил Охошин.

— В Великобритании возможно повторение сценария с досрочными выборами. В данной ситуации всё будет зависеть от того, как будут дальше складываться взаимоотношения между Киром Стармером и его правительством и насколько будет эффективен курс его социально-экономических реформ и политика в сфере миграции, — заключил политолог.

Если бы выборы состоялись сейчас, то расклад мест в парламенте был бы следующим: Reform UK получила бы 311 мест, лейбористы — 144, либерал-демократы —78, а консерваторы лишь 45. Однако даже новые выборы вряд ли изменят ситуацию, поскольку политический кризис в Великобритании стал постоянным, отметила Наталья Еремина.