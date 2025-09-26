Археологи обнаружили один из древнейших городов Китая возрастом около 6 тыс. лет

В городском округе Уси в провинции Цзянсу археологи обнаружили город культуры Мацзябан — одно из древнейших доисторических поселений Китая. Его возраст составляет примерно 6 тыс. лет. Это первое подтверждение существования городов этого периода в нижнем течении реки Янцзы. Об этом 26 сентября сообщили в агентстве «Синьхуа».

Руководитель археологической экспедиции Чжоу Жункэн предположил, что город имел две защитные стены и глубокие рвы. План участка имеет форму закругленного квадрата, при этом внутренние стены и окружающий их ров образуют полностью замкнутый комплекс. Учитывая возраст находок, можно уверенно утверждать, что это один из самых ранних городов Китая.

Согласно данным археологов, в рвах найдена керамика с примесью красного песка, а также украшения из красной глиняной посуды, характерной для культуры Мацзябан. В ходе раскопок были обнаружены предметы быта и керамические изделия, такие как сосуды и чаши, украшенные типичным для этой культуры орнаментом.

Кроме того, в ходе исследования было выявлено более 140 захоронений периода культуры Сунцзе. Эти могилы содержат множество ценных предметов, таких как нефритовые и каменные изделия, что указывает на высокий статус захороненных.

Археологи отметили, что данное открытие имеет огромную историческую ценность, так как помогает глубже понять становление китайской цивилизации и ее ранние достижения в архитектуре и организации городской жизни.

Журнал National Geographic 19 сентября сообщил, что группа археологов под руководством доктора Кэтлин Мартинес обнаружила следы древнего затонувшего порта в Египте, находка может помочь в поисках гробницы царицы Клеопатры.

