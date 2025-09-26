Под Смоленском загорелись 16 вагонов поезда из-за столкновения с грузовиком

Под Смоленском 16 вагонов загорелись в результате столкновения товарного поезда и грузовика на железнодорожном переезде. Об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«По предварительной информации, сегодня в 07:26 [совпадает с мск] между станциями Рудня и Голынки водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. В результате произошло столкновение с локомотивом», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 18 вагонов товарного поезда сошли с рельсов, 16 из них загорелись.

В ликвидации пожара задействованы 62 сотрудника и 19 единиц техники МЧС России по Смоленской области. Бригаде поезда на месте происшествия была оказана необходимая медицинская помощь.

Согласно сообщению губернатора, движение в сторону Рудни было ограничено. Утренние и вечерние поезда Смоленск – Заольша и Заольша – Смоленск были отменены. Сейчас рассматривается запуск компенсационных автобусов по альтернативным маршрутам.

В связи с происшествием был создан штаб в Руднянском муниципальном округе.

Ранее в этот же день сообщалось, что пожар удалось локализовать. Уточнялось, что специалисты произвели отцепление горящих вагонов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ