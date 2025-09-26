Пожар после ДТП на переезде в Смоленской области локализовали
Пожар, который произошел из-за ДТП с товарным составом на переезде в Смоленской области, локализовали на площади 400 кв. м. Об этом 26 сентября рассказали в пресс-службе МЧС России.
«В настоящее время пожар локализован на площади 400 кв. м», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты произвели отцепление горящих вагонов. На месте задействованы более 100 человек и 34 единицы техники.
На данный момент угроза распространения огня устранена.
Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Уточнялось, что столкновение произошло между станциями Рудня и Голынки. В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином.
Позднее транспортная прокуратура начала проверку после возгорания железнодорожных вагонов. Уточнялось, что следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
