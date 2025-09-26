Дело возбуждено после столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — написали в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, погиб.
Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Уточнялось, что столкновение произошло между станциями Рудня и Голынки. В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином.
Позднее транспортная прокуратура начала проверку после возгорания железнодорожных вагонов. Уточнялось, что следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
