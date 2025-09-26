В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом

В Смоленской области произошло столкновение грузового автомобиля и товарного поезда на участке между станциями Рудня и Голынки. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — написали в Telegram-канале МЖД.

В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. На месте начался пожар. Пострадали машинист и помощник машиниста, они с травмами средней тяжести были госпитализированы.

Для устранения последствий аварии на место направлены три пожарных поезда и четыре восстановительных поезда. Движение поездов на участке приостановлено, организован оперативный штаб для координации ликвидации последствий ДТП.

28 августа в Амурской области на Забайкальской железной дороге водитель легкового автомобиля оказался на путях перед движущимся пассажирским поездом и погиб в результате столкновения. Отмечалось, что машинист активировал экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Водитель автомобиля погиб на месте. Пассажиры и сотрудники поезда за медицинской помощью не обращались.

