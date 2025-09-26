Прокуратура начала проверку после возгорания ж/д вагонов в Смоленской области

Смоленская транспортная прокуратура начала проверку после возгорания железнодорожных вагонов с грузом в Смоленской области. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На данный момент следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Уточнялось, что в Смоленской области произошло столкновение грузового автомобиля и товарного поезда на участке между станциями Рудня и Голынки. В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. Пострадали машинист и помощник машиниста, их госпитализировали с травмами средней тяжести.

