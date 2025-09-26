Реклама
Додон заявил о подготовке Санду к войне в Молдавии

Додон: именно Майя Санду готовит Молдавию к войне
0
EN
Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне, поскольку за четыре года она увеличила бюджет министерства обороны страны в четыре раза. Об этом 26 сентября рассказал «Известиям» экс-президент Игорь Додон.

«Очевидно, что оппозиция, нынешняя оппозиция, блок патриотов за нейтралитет. Именно Майя Санду готовит страну к войне. За последние четыре года существенно увеличила бюджет министерства обороны — в четыре раза», — заявил Додон.

По его словам, Санду пугает население и утверждает, что в случае победы оппозиции якобы будет война.

Он добавил, что практически каждые полгода проводились учения с войсками НАТО. Кроме того, на территории страны строятся военные базы, приобретается военная техника.

Додон уверен, что нынешняя власть осознает свой проигрыш в парламентских выборах, в связи с чем правительство применяет репрессии и шантаж. К примеру, пытается заблокировать права голоса для граждан из Приднестровья, кроме того, открывает только два участка в РФ.

«Конечно, власть пытается зацепиться любыми способами за то, чтобы не проиграть выборы либо в случае проигрыша аннулировать выборы. Мы к этому готовы, мы готовы защищать нашу победу», — подчеркнул он.

Подробности смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале 27 сентября.

Ранее, 15 сентября, лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что Санду и ее правящая партия усилили репрессии против оппозиции, чтобы запугать ее перед предстоящими выборами в парламент. Он отметил, до выборов, намеченных на 28 сентября, молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), находящийся в ведении главы государства, задержал нескольких представителей блока.

24 сентября Захарова отметила, что молдаване должны объединиться против продолжающейся румынизации, иначе они потеряют контроль над собственной жизнью и будут вынуждены мимикрировать под власть.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что значительная часть населения Молдавии, выступающая за добрые отношения с РФ, оказалась лишена права голоса в своей стране. 23 сентября Служба внешней разведки (СВР) России заявила о данных, что Европа готовится оккупировать Молдавию. По данным СВР, страны — члены ЕС полны решимости «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны».

