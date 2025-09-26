Катер насмерть переехал российскую туристку в турецкой Анталье

Российская туристка Линария Музипова погибла в результате наезда скоростного катера в районе Кемер города Анталья. Об этом 26 сентября сообщила турецкая газета Yeni Akit.

«При осмотре медицинских работников было установлено, что Линария Музипова скончалась. Тело Музиповой было доставлено в морг Института судебной медицины Антальи», — говорится в материале.

Сообщается, что капитан катера и владелец компании парасейлинга были задержаны.

Брат погибшей Ришат Исляев получил извещение от туркомпании о смерти. Он сообщил «Известиям», что происшествие сдучилось в первый день отпуска Музиповой.

Сейчас Исляев ожидает решения по перевозке тела в Россию, планирует похороны.

«Телестраховая компания занимается этим делом [перевозкой тела Музиповой]. Вчера все необходимые документы были отправлены, ждем обратной связи», — сообщил он.

Ранее, 25 августа, стало известно, что российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через пролив Босфор. Сообщалось, что поисками пловца занялась Береговая служба.

Бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде, заслуженный мастер спорта Алексей Акатьев выразил мнение, что Свечников мог столкнуться с другими спортсменами во время заплыва и получить удар.

Позже в тот же день власти Стамбула начали проведение расследования причин и обстоятельств исчезновения пловца. По итогам контрольных проверок по окончании соревнований установлено, что Свечников не достиг финиша.

