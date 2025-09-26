Реклама
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Катер насмерть переехал российскую туристку в турецкой Анталье

Фото: ТАСС/Максим Чурусов
Российская туристка Линария Музипова погибла в результате наезда скоростного катера в районе Кемер города Анталья. Об этом 26 сентября сообщила турецкая газета Yeni Akit.

«При осмотре медицинских работников было установлено, что Линария Музипова скончалась. Тело Музиповой было доставлено в морг Института судебной медицины Антальи», — говорится в материале.

Сообщается, что капитан катера и владелец компании парасейлинга были задержаны.

Брат погибшей Ришат Исляев получил извещение от туркомпании о смерти. Он сообщил «Известиям», что происшествие сдучилось в первый день отпуска Музиповой.

Сейчас Исляев ожидает решения по перевозке тела в Россию, планирует похороны.

«Телестраховая компания занимается этим делом [перевозкой тела Музиповой]. Вчера все необходимые документы были отправлены, ждем обратной связи», — сообщил он.

Босфорское дело: российский пловец Николай Свечников пропал в Турции
В состязаниях участвовали 3 тыс. человек, Николай — единственный, кто не финишировал

Ранее, 25 августа, стало известно, что российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через пролив Босфор. Сообщалось, что поисками пловца занялась Береговая служба.

Бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде, заслуженный мастер спорта Алексей Акатьев выразил мнение, что Свечников мог столкнуться с другими спортсменами во время заплыва и получить удар.

Позже в тот же день власти Стамбула начали проведение расследования причин и обстоятельств исчезновения пловца. По итогам контрольных проверок по окончании соревнований установлено, что Свечников не достиг финиша.

