Лавров и Гутерриш обсудили конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН обсудили ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт. Об этом 26 сентября сообщили на сайте МИД РФ.
«Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуация вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в публикации.
Кроме того, Лавров подчеркнул важность действий руководства и сотрудников Секретариата ООН в соответствии со ст. 100 Устава Организации Объединенных Наций.
В МИД РФ в этот же день сообщили, что Лавров провел встречу с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном. В ходе переговоров они обсудили важность поддержки властей Сирии для стабилизации страны. Также Лавров и Хусейн согласились в вопросе необходимости поддерживать власти Сирии в преодолении переходного периода в интересах долгосрочной стабилизации обстановки в стране и ее постконфликтного восстановления.
