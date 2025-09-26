Лавров и глава МИД Ирака обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном, где обсудили важность поддержки властей Сирии для стабилизации страны. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе российского дипведомства.
«При обсуждении сирийской проблематики было выражено общее мнение о важности оказания поддержки властям Сирии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также Лавров и Хусейн согласились в вопросе необходимости поддерживать власти Сирии в преодолении переходного периода в интересах долгосрочной стабилизации обстановки в стране и ее постконфликтного восстановления.
Министры обсудили палестино-израильский конфликт и сошлись во мнении, что необходимо незамедлительного прекратить огонь, заняться освобождением удерживаемых лиц и оказанием гуманитарной помощи всем нуждающимся. Кроме того, они подчеркнули важность активизации международных усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.
Лавров и министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадр Абдель Аты 25 сентября обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Министры сошлись во мнении о необходимости внешнеполитической координации между Москвой и Каиром на международных площадках.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ