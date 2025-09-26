Лавров и глава МИД Египта обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадр Абдель Аты 25 сентября обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта. Были также рассмотрены задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии», — говорится в публикации на сайте МИД РФ.

Министры сошлись во мнении о необходимости внешнеполитической координации между Москвой и Каиром на международных площадках, в том числе в Организации Объединенных Наций (ООН).

Также была поднята тема укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений. Министры уделили время обсуждению подготовки к проведению первого Российско-Арабского саммита в Москве 15 октября и второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире 18–19 ноября.

Дочь Патриса Лумумбы — политик Джулиана Лумумба — заявила 23 сентября о важности сотрудничества России и африканских стран на конференции Food Quality and Safety. Она обозначила нюанс, что, когда мы говорим об Африке, стоит учитывать ее разнообразие.

