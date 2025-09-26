Два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи в Ростовской области
Двое человек погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи на 85-м км автодороги Морозовск – Цимлянск – Волгодонск. Об этом 25 сентября сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
«Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» 1981 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля с последующим наездом на дорожное барьерное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем скорой помощи», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В результате ДТП водитель и пассажир 2006 года рождения автомобиля «ВАЗ-2107» погибли на месте. Кроме того, водитель и пассажир скорой помощи получили травмы. На месте происшествия работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Госавтоинспекция МВД России 25 сентября сообщила «Известиям», что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 353 ДТП, в которых погибли 29 и получили ранения 413 человек. 16 из погибших были водителями и пассажирами.
