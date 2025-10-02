Реклама
Эксперт рассказала о полезных для России медицинских технологиях из ОАЭ

Эксперт Танцюра: важно организовать стажировки специалистов из РФ в клиниках ОАЭ
Еще недавно Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ассоциировались у мира исключительно с роскошным отдыхом, небоскребами и нефтью. Сегодня эта страна уверенно заявляет о себе на мировой арене как лидер высокотехнологичной медицины. Каким опытом арабские специалисты могут поделиться с российскими коллегами и какие новшества в ОАЭ уже в обиходе, рассказала 2 октября «Известиям» Кристина Танцюра, CEO и Управляющий Партнер SKY Consulting Group, эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров.

«ОАЭ целенаправленно диверсифицируют экономику, создавая новый опорный сектор — высокотехнологичное здравоохранение. Рост внутреннего рынка обеспечен демографическим бумом и распространенностью «болезней цивилизации», однако ключевым драйвером является государственный курс на премиальный медицинский туризм», — подчеркнула эксперт.

Танцюра отметила, что значимый опыт ОАЭ включает создание централизованных цифровых платформ для интеграции данных, а также жесткое регулирование качества через аккредитацию врачей. Помимо этого, в стране действует система UAE Pass, которая позволяет гражданам и жителям страны получать доступ к тысячам сервисов, включая телемедицинские платформы, такие как Doctor For Every Citizen.

Между Россией и Саудовской Аравией запускают авиасообщение. Что нужно знать

Кроме того, не менее важен опыт создания акселераторов, стимулирующих развитие стартапов в сфере HealthTech. Примером успешных проектов является платформа Vezeeta для онлайн-записи к врачам и управления данными клиник, которая привлекла $63 млн инвестиций.

Для России, по мнению эксперта, наиболее актуальными направлениями сотрудничества с ОАЭ могут стать внедрение международной аккредитации JCI в российскую систему лицензирования и запуск пилотных программ в области телемедицины. Важным шагом также станет обмен кадрами, в том числе стажировки специалистов из РФ в эмиратских клиниках, что позволит внедрить передовые практики в регионах страны.

«Прямое копирование модели ОАЭ в российских условиях не представляется возможным, однако ее стратегическая адаптация открывает конкретные перспективы для двустороннего сотрудничества», — заключила Танцюра.

Президент России Владимир Путин 7 августа в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что РФ и Объединенные Арабские Эмираты активно взаимодействуют на международных площадках. Взаимные инвестиции между между двумя странами только растут.

