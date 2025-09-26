Инструктор назвал ключевые принципы реабилитации после инфаркта и инсульта

Двигательная активность после инсульта — не просто рекомендация, а фундаментальный элемент восстановления. Это способствует нейропластичности мозга после инсульта и улучшению функции миокарда после инфаркта. Аспекты физической реабилитации для пациентов, перенесших инфаркт миокарда или инсульт, в беседе с «Известиями» раскрыл старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Начинать реабилитацию следует как можно раньше, но строго под медицинским контролем. После инфаркта миокарда пассивные движения и дыхательная гимнастика возможны уже на 1–3 сутки, тогда как после инсульта при стабильном состоянии к активизации приступают в первые 24–48 часов. Специалист подчеркивает, что сроки индивидуальны и зависят от тяжести состояния пациента.

«К безопасным и эффективным видам нагрузки относятся ходьба, дыхательная гимнастика и циклические упражнения на тренажерах. После инсульта ключевое значение имеют тренировка равновесия, координации и функциональные упражнения, имитирующие бытовые действия. Однако следует избегать резких движений, подъема тяжестей и статических нагрузок», — предупредил Антонов.

Наращивание интенсивности должно быть постепенным — не более чем на 10% в неделю. Оптимальную нагрузку определяют по целевому пульсу (50–70% от резерва ЧСС) и субъективным ощущениям по шкале Борга. Ключевыми критериями безопасности являются возможность поддерживать разговор во время нагрузки и отсутствие болей в груди, одышки или головокружения.

Специалист заключает, что физическая активность под контролем врача является мощным инструментом возвращения к полноценной жизни, помогая пациентам восстановить самостоятельность и снизить риски повторных сосудистых событий.

