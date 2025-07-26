В Румынии возбудили уголовное дело против молдавского олигарха Плахотнюка

В Румынии возбудили уголовное дело в отношении бывшего лидера молдавской Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка по факту обнаружения поддельных документов. Соответствующая информация 26 июля опубликована на сайте МВД Румынии.

«В результате проверок, проведенных на уровне структур МВД, возникли обоснованные подозрения в возможном акте подделки некоторых официальных документов <…>. На уровне управления уголовных расследований румынской полиции было возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении.

Отмечается, что было выявлено подделывание двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта фигуранта с искажением данных о личности владельца.

В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе $1 млрд из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на его заочный арест, прокуратура Молдавии настаивает на экстрадиции олигарха на родину. Кроме того, в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым.

22 июля в Греции задержали Плахотнюка. Сообщалось, что его задержали в аэропорту Афин, когда фигурант направлялся в Дубай. Также в феврале Интерпол Молдавии объявил Плахотнюка в международный розыск.

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