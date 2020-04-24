МВД предъявило обвинение молдавскому политику в выводе денег из РФ

Министерство внутренних дел (МВД) России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Об этом сообщила журналистам в пятницу, 24 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ», — приводятся ее слова на ведомственном сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, Усатый является участником международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах незаконно вывело из России указанную сумму денег. Криминальную схему организовали Плахотнюк и некий Вячеслав Платон. Они оба имеют российские и молдавские паспорта и находятся в международном розыске.

Следствие считает, что члены сообщества под предлогом продажи валюты перечисляли деньги со счетов подконтрольных фирм в российских банках на счета Moldindconbank, которые были открыты в том числе в американском Bank of New York.

Полученные от этих сделок средства в российских рублях списывались со счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юрлиц — нерезидентов страны. После чего деньги переводили в иностранные банки на счета клиентов преступного сообщества, в основном в Европе. Всего, по данным Волк, за пределы России вывели более 37 млрд рублей.

Официальный представитель российского министерства добавила, что Усатый не пришел в назначенное время в Следственный департамент МВД для предъявления ему обвинения. «Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику. Расследование уголовного дела продолжается», — заключила она.

Накануне газета «Коммерсант» писала, в пятницу Следственный департамент МВД России предъявит Усатому обвинение в организации преступного сообщества.

Источники издания отмечают, что обвинение предъявят в рамках уголовного дела, которое в СД МВД возбудили еще 19 марта 2015 года. Позже к нему присоединили еще несколько уголовных дел.

Собеседники газеты отмечают, что МВД разыскивает Плахотнюка по обвинению в организации масштабного наркотрафика в составе ОПС по поставке в Россию гашиша из Марокко по ст. 210, ст. 228.1 и ст. 229.1 УК. Еще одно возбужденное Следственным комитетом РФ уголовное дело на него касается организации им заказного покушения на убийство Усатого — по ст. 105 УК.

В Молдавии Усатый является мэром города Бельцы. Плахотнюк — бывший лидер Демократической партии страны, с которым Усатый конфликтовал.

Ранее, 22 апреля, Генпрокуратура России сообщила, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело против женщины, обвиняемой в выводе 2,8 млрд рублей на счета иностранных фирм. Незаконные валютные операции она совершила с ноября 2014 года по март 2018 года вместе с сообщниками.