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Орешкин заявил об устойчивом росте экономики России на фоне внешних ограничений
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Орешкин заявил об устойчивом росте экономики России на фоне внешних ограничений

Орешкин: российская экономика научилась расти в условиях внешних ограничений
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Российская экономика научилась развиваться в условиях внешних ограничений и в ряде случаев извлекает из них выгоду. Об этом 18 мая заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Российская экономика уже научилась жить в условиях этих внешних ограничений. И часть из них, и многие из них используют на самом деле себе в пользу», — приводит слова Орешкина ТАСС.

Он отметил, что российский бизнес демонстрирует способность адаптироваться к новым условиям. При этом западные заявления о трудностях в экономике России он назвал «виртуальностью».

«Есть уверенный, устойчивый экономический рост в России, рекордно низкая безработица», — подчеркнул Орешкин.

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13 мая президент России Владимир Путин заявил, что экономическая стабильность России во многом стала возможной благодаря активной поддержке предпринимательского сообщества. Российский лидер отметил, что, несмотря на все сложности и так называемое внешнее давление, в позапрошлом году России всё же удалось добиться значимого роста как для страны, так и для мировой экономики.

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