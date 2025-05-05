Бюджетный прогресс: доля Москвы в экономике России превысила 21%

Российская столица демонстрирует хорошие показатели практически во всех направлениях: доля Москвы в экономике страны и вовсе превысила 21% и это без учета финансового сектора. Об этом Владимир Путин заявил 5 мая на встрече с мэром города Сергеем Собяниным. За последний год, по оценкам градоначальника, экономика столицы прибавила 5,5%, а за шесть лет — увеличилась на целую четверть, вопреки санкциям и пандемии. В городе также активно развиваются программы реконструкции и ремонта школ, поликлиник и стационаров, причем восстановление больниц будет завершено уже в этом году. Кроме того, Москва продолжит поддерживать Луганск и Донецк: столичные специалисты уже реконструировали свыше 2 тыс. объектов и восстановили более 1 тыс. км инженерных сетей. Какова средняя продолжительность жизни москвичей и какой город обошел российскую столицу по паритету покупательной способности — в материале «Известий».

Каков вклад Москвы в экономику РФ

Владимир Путин 5 мая встретился в Кремле с Сергеем Собяниным. Глава государства сразу отметил успехи столицы, причем практически по всем направлениям. Это подтвердили и цифры: по оценкам градоначальника, экономика Москвы за последний год приросла на 5,5%, а за шесть лет — на четверть, несмотря на санкции и пандемию. Он обратил внимание на то, что доля Москвы в российской экономике уже превышает 21%. Причем эта цифра без учета финансового сектора, добавил Сергей Собянин.

«Мы же все-таки являемся финансовым центром страны, и когда считают ВРП, финансовый сектор не считают, а у нас там работает порядка 600 тыс. человек, значительный сектор экономики. Но даже при этом доля достаточно большая», — пояснил мэр.

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин отметил успехи в инвестициях. Сергей Собянин подтвердил, что столица показывает неплохую динамику, за шесть лет они выросли практически во всех отраслях в два раза в сопоставимых ценах. Кроме того, в столице растет обрабатывающее, промышленное производство. Оборот московских высокотехнологичных производств, который составляет около трети от промышленности страны, также увеличился втрое, отметил Сергей Собянин.

— Москва стала не только для российских городов примером в достижении комфортной среды для жителей и гостей столицы, но и для всех столиц мира. Однако она не останавливается в своем развитии, поставив себе целью стать еще и лидером в инновационном промышленном развитии, ее доля в ВВП страны уже превысила 21%. Эта сбалансированная стратегия позволяет быть уверенным, что при любых дальнейших трендах ее потенциал будет только возрастать, на нее будут ориентироваться ведущие мировые урбанисты, — сказал «Известиям» экономист Валерий Корнеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Столица имеет хороший потенциал, чтобы удерживать лидирующие позиции в топе городов мира по объему ВВП по паритету покупательной способности, уверен президент. Сергей Собянин подтвердил, что Москва планирует удерживать эту планку: если в 2020-м столица была на пятом месте в мире по экономике, то в 2023 году вышла на второе, сказал мэр. Сейчас экономика Москвы по паритету покупательной способности уступает лишь Нью-Йорку, заметил Владимир Путин.

«Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», — уточнил глава государства.

Как столица помогает Донбассу

Говоря о социальных вопросах, затронули тему образования и здравоохранения. Так, Москва уже приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам, заявил мэр. В прошлом году этот показатель достиг 79,5 года. Среди важных социальных проектов Сергей Собянин отметил, в частности, программу реконструкции и модернизации московских поликлиник.

«У нас было 350 поликлиник в ветхом состоянии. Сейчас уже — в 2024 году — их осталось совсем немного. В этом году закончим эту программу, все поликлиники будут реконструированы или построены заново», — рассказал Сергей Собянин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Реконструкция ждет и больницы: в Москве требуется возвести около 1 млн кв. м стационаров и примерно такое же количество обновить. Градоначальник рассказал о планах завершить программу в течение трех-четырех лет. Кроме того, Собянин пообещал, что через несколько лет в Москве будут современными все школы.

«В соответствии с национальным проектом в развитии образования мы приняли решение вкладывать в строительство и модернизацию школ. Эту программу создали и поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют. Мы раньше строили по 40–50 школ, сейчас помимо того, что будем строить по 60 образовательных учреждений, мы еще по 100 школ будем реконструировать. Такая большая, глобальная и серьезная задача. Уверен, что у нас получится», — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помимо собственного развития и помощи федеральному центру столица в 2025-м продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску, заявил мэр. Московские специалисты уже реконструировали там свыше 2 тыс. объектов и восстановили более 1 тыс. км инженерных сетей. На этот год программа их развития также будет продолжена: причем если в предыдущие годы в основном занимались инженерной инфраструктурой, то сейчас уже начали переходить к благоустройству общественных пространств: парков, дорог, улиц. «Это очень важно, чтобы люди почувствовали, что в их текущей жизни происходят позитивные изменения», — подчеркнул Владимир Путин.

Инновационные технологические решения, разработанные московскими предприятиями и исследовательскими центрами, могут сыграть ключевую роль в экономическом развитии новых территорий в ближайшей перспективе, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Например, реализуемые в Москве масштабные проекты в строительной сфере уже стали стимулом для внедрения в городе технологий, позволяющих сократить сроки проведения работ до 50%, а трудозатраты — в два-три раза.