Учебное предписание: как московские власти стимулируют школьников получать профессии

За последний год московские власти неоднократно констатировали рекордно низкий уровень безработицы. Кажется, что такая картина не может не радовать. Однако у медали есть и вторая сторона — огромный дефицит кадров во всех сферах экономики. Особенно остро не хватает квалифицированной рабочей силы. На сегодняшний день в Москве открыто более 500 тыс. вакансий, 75% из которых предназначено для специалистов со средним профессиональным образованием (СПО). Удовлетворить потребность в кадрах столичные власти планируют при помощи выпускников городских колледжей — в новом учебном году всем московским девятиклассникам, которые решили получить профессию, гарантировали возможность бесплатного обучения. Кроме того, количество мест в столичных колледжах увеличили до 37 тыс., а принимать туда будут по результатам ОГЭ по двум предметам — русскому языку и математике. О том, как город закрывает нехватку рабочих специальностей, какие профессии наиболее востребованы в столице и какие компании сотрудничают с московскими колледжами, — в материале «Известий».

Новые возможности в столичных колледжах

Москва стала одним из трех регионов — участников эксперимента по расширению возможностей получения среднего профессионального образования, закон о котором президент России подписал 1 апреля.

В этом году столичные девятиклассники, которые планируют далее получать СПО, будут сдавать только два предмета в рамках ОГЭ — русский язык и математику.

Школьники, которые решили идти в 10-й и 11-й классы, как и прежде, будут сдавать четыре предмета.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на данный момент уже почти 25 тыс. девятиклассников выбрали два экзамена вместо четырех.

«Мы видим, что это абсолютно разные дети, почти треть из них — это школьники с очень высокими образовательными результатами, которые могли бы продолжить обучение в десятом классе. Но при этом они осознанно отдают предпочтение колледжам и практическому образованию», — отметила вице-мэр.

Приемная кампания в колледжи начнется в конце июня, подать заявления абитуриенты могут на пять специальностей, распределив их между одним или несколькими учебными заведениями. В Москве 63 колледжа, которые предлагают обучение более чем по 150 специальностям. Начиная с 2025 учебного года большинство программ подготовки рассчитано на три года, они формируются с учетом требований потенциальных работодателей.

Важно и то, что почти треть всех преподавателей московских колледжей — специалисты с реальным опытом работы на производстве.

«Около 30% мастеров производственного обучения пришли в систему СПО из реального сектора. Новая система повышения квалификации педагогов колледжей включает обязательные стажировки у работодателей-партнеров. Кроме того, колледжи активно привлекают совместителей — преподавателей вузов и профессионалов с предприятий», — добавила Ракова.

Среди партнеров, участвующих в новой системе повышения квалификации педагогов колледжей, более 3 тыс. компаний.

Какая ситуация на рынке труда

Московский рынок труда остается «рынком кандидата». В среднем на одного соискателя приходится более 20 вакансий — есть из чего выбрать. Для специалистов со средним профессиональным образованием доступно около 375 тыс. вакансий.

В каких же отраслях нехватка кадров ощущается острее всего?

В первую очередь речь идет о сферах торговли и финансов, где зафиксировано более 150 тыс. вакансий.

Более 100 тыс. вакансий представлено в строительстве и промышленности. Особенно сильно отрасли нужны инженеры, технологи и высококвалифицированные рабочие. Получается, что заветы родителей «вырастешь — будешь инженером» сегодня действительно актуальны. Не менее заметен кадровый голод и в сфере услуг — от ресторанного бизнеса до индустрии красоты. По этой отрасли в базе московской службы занятости представлено более 50 тыс. вакансий.

Согласно аналитическим данным «Авито Работы», сегодня в Москве спрос смещается именно в сторону сферы услуг. Во многом это связано с общей структурой городской экономики, где сектор услуг исторически доминирует, создавая потребность в квалифицированных кадрах среднего звена. Наибольший прирост вакансий в Москве по итогам первого квартала 2025 года зафиксирован в таких сферах, как продажа и обслуживание автомобилей (+166%), ремонт техники и оборудования (+152%), фитнес и салоны красоты (+137%).

«На данный момент сфера услуг лидирует в запросах на выпускников колледжей в Москве, оставаясь для них ключевым работодателем. Особенно это касается тех направлений, где требуются технические компетенции, например автосервис и ремонт оборудования, или узкопрофильные навыки, такие как косметология или фитнес», — сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

«Сфера услуг сейчас активно привлекает выпускников московских колледжей, приглашая их на обучение, ярмарки трудоустройства и другие тематические мероприятия. В этой отрасли занято много студентов и молодежи, которые рассматривают предложения не только как временную подработку, а как стабильную и развивающуюся карьеру в будущем, поэтому для них всегда есть вакантные позиции. Предположу, что так же остро в молодых специалистах нуждаются сфера строительства и ритейл», — рассказала Александра Бендетская, руководитель отдела подбора и адаптации персонала VASILCHUKI Chaihona №1.

С кем сотрудничают московские колледжи

С московскими колледжами сотрудничают различные компании, которые готовы предложить молодым специалистам рабочие места. Это более 3 тыс. предприятий, холдингов, заводов, в частности «Газпром», «Ростех», «Росатом», Московский метрополитен, «Ростелеком», Сбербанк, Россельхозбанк, «Мосгортранс», «Мосэнерго» и «Москвич». 95% студентов колледжей устраиваются по специальности в первый год после окончания учебного заведения, а треть студентов начинают работать еще в процессе обучения.

Директор Московского автомобильно-дорожного колледжа Роман Фомин рассказал, что 70% времени обучения отводится на практические занятия.

— Уже с первого курса ребята начинают работать на реальных предприятиях, осваивают не только теорию, но и непосредственно навыки для будущей профессии, — сказал он. — Совместить учебу и работу можно уже со второго курса, что позволяет студентам зарабатывать и развивать свой профессиональный потенциал.

Заместитель генерального директора Московского нефтеперерабатывающего завода Екатерина Косогорова назвала ценным сотрудничество со столичным колледжем «26-й кадр» (Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга).

— Это участник программы «Лига колледжей» «Газпром нефти», цель которой — помочь студентам подготовиться к будущей работе в промышленности, — рассказала она. — Студенты проходят обучение в соответствии с требованиями компании, а преподаватели колледжа получают нашу полную методологическую поддержку. Мы приглашаем студентов на производственную практику и стажировку. Лучшим выпускникам предлагаем трудоустройство.

Заместитель генерального директора по развитию ООО «Лаборатория электроприводов Адаптто» Роман Титов рассказал, что компания сотрудничает с несколькими учреждениями среднего профессионального образования и, в частности, с Московским индустриальным колледжем.

— Мы, со своей стороны, активно участвуем в разработке учебных модулей, что помогает интегрировать в обучение самые современные технологии и стандарты, используемые на нашем предприятии, — рассказал он. — Студенты проходят практику на нашей производственной базе, знакомятся с оборудованием и корпоративной культурой, что формирует лояльность и мотивацию к работе у будущих сотрудников.

Заместитель начальника отдела по развитию розничного бизнеса банка ВТБ Людмила Мещерякова отметила взаимодействие с Московским колледжем бизнес-технологий.

— Совместно с преподавателями и администрацией мы разрабатываем проекты мастерских и лаборатории банковского дела. Банк проводит отбор кандидатов для прохождения учебных, производственных и преддипломных практик, — рассказала она.

А заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев отметил, что благодаря масштабной программе по развитию московского метро количество новых рабочих мест постоянно растет. И решением кадрового вопроса стал совместный проект метрополитена и Колледжа московского транспорта по кастомизации среднего профессионального образования. Сейчас обучение в рамках этого проекта проходят более 1,7 тыс. студентов.