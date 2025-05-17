Исторические исследования помогли вернуть древние шелковые рукописи в Китай из США

США вернули Китаю уникальные ценные реликвии эпохи Сражающихся царств III в. до н. э., сообщает агентство Reuters. Два тома шелковой рукописи нелегально вывезли из КНР в 1946 году, передает телеканал «Известия». На историческую родину отправятся вторая и третья части коллекции, обнаруженной в китайской Хунани в 1942 году. В США пришли к выводу о необходимости передачи рукописей в Китай на основе исследований и найденных доказательств. В КНР считают возвращение ценностей образцовым случаем восстановления исторической справедливости.

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