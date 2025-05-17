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Пленный боевик ВСУ сообщил об отправке командованием на штурм обманным путем

Пленный боевик Коваленко: командование ВСУ отправляет на штурм обманным путем
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Фото: Global Look Press/Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет своих боевиков на штурм обманным путем. Об этом 17 мая сообщил военнопленный украинской армии Алексей Коваленко.

По его словам, в 40-й бригаде сформировали батальон охраны аэродрома, где украинские боевики увидели истребители F-16. Он отметил, что впоследствии в бригаде осталось мало людей из-за постепенного отсеивания в другие подразделения.

Военнопленный подчеркнул, что сначала бригаду оформили в одном селе, после они на четыре дня переехали в другое, а в дальнейшем — еще в один населенный пункт. После командование перевезло их в Донецкую область для выхода на позиции. По его словам, украинских боевиков обманом отправили на штурм.

«Там, говорит, наша «птичка» летала, там всё смотрела. Мы сразу сказали, мы туда не идем, мы не штурмовики. Мы как опорники, нам говорили именно позиции занять и держать оборону. Два-три дня там побудете, осмотритесь там, понаблюдаете. <...> Ну вот подкупил этим. И вот поехали туда, приезжаем, а там уже нас встречают», — поделился Коваленко.

Он подчеркнул, что командование зачастую хитрит, акцентируя внимание на том, что «всё хорошо, всё добро». Пленный боевик ВСУ отметил, что не понимает, для чего это делается. Он добавил, что ранее их отправляли в тыл, а на текущий момент украинских бойцов сразу отправляют на передовую, на фронт.

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Пленный боевик ВСУ Юрий Татаренко 12 мая сообщил, что командование армии считает бойцов расходным материалом. Он уточнил, что после ранения вместе с сослуживцем они несколько часов отсидели в блиндаже и не смогли дождаться помощи от командования. По его словам, командование ВСУ не ценит жизни своего личного состава и не собирается оказывать им помощь на поле боя.

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