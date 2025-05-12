Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает военнослужащих расходным материалом. Об этом 12 мая сообщил пленный военный ВСУ Юрий Татаренко.

По словам боевика, на улице его остановили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) и попросили предъявить документы — так Татаренко оказался в рядах ВСУ.

«Сказали: «Садись в машину, сейчас мы тебя свозим, и вечером ты уже будешь дома». Дома я так и не оказался до сих пор. Нас отправили в роли пехоты», — отметил пленный.

Он рассказал, что его вместе с сослуживцем ранили, после чего об этом было доложено командованию. По словам военнослужащего, они просидели несколько часов в блиндаже, не дождавшись никакой помощи, а затем их взяли в плен.

Командование ВСУ не ценит жизни своего личного состава и не собирается оказывать им помощь на поле боя, подчеркнул Татаренко.

«Сколько раз я слышал доклады по радейке, что их разбомбили и нужна эвакуация, и нужен откат. Им говорят: «Еще держитесь, держитесь». <...> Такой расходный материал. Никто нас не считает», — добавил он.

Пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач 3 мая поделился, что целые роты ВСУ отказываются выполнять приказы командования, поскольку не хотят умирать. Он отметил, что на текущий момент у украинских боевиков слишком низкий моральный дух, поскольку военнослужащих практически не осталось. По словам пленного, командование воспринимает боевиков как расходный материал, поскольку никто не смотрит на здоровье человека.