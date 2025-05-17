Тысячи пользователей сообщили о сбое в работе Telegram
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram. Это следует в субботу, 17 мая, из данных портала Downdetector.
Всего за сутки на сбои пожаловались более 3,1 тыс. пользователей.
По данным сервиса, 45% человек пожаловались на сбои в работе оповещений, 32% отметили нарушения в работе мобильного приложения, еще 12% — сбои в работе сайта, а 7% — общие технические неполадки.
Хуже всего мессенджер работал в Якутии, Ленинградской и Московской областях.
Ранее, 7 мая, в Москве произошел сбой в работе ряда операторов мобильной связи. В частности, о неполадках в своих сетях «Известиям» сообщила пресс-служба мобильного оператора «Мегафон». Отмечалось, что сбой произошел по независящим от компании причинам. Также неполадки наблюдались в работе Т2, МТС и «Билайна».