Сбои в работе мобильных операторов наблюдаются в Москве
Сбои в работе мобильных операторов наблюдаются в Москве. Информацию о неполадках с интернетом подтвердили 7 мая «Известиям» в пресс-службе «Мегафон».
Согласно данным собеседника, сбой произошел по независящим от мобильного оператора причинам.
Кроме того, некоторые приложения также испытывают трудности. В частности, сервис «Яндекс Go» работает с перебоями.
«Когда пропадает мобильная связь, пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин — не все водители могут выйти на линию и принять заказ. Если не удается заказать такси, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или подождать, пока соединение восстановится», — сообщили в пресс-службе компании.
Также, по данным Downdetector, проблемы со связью и интернетом также фиксируются у операторов Т2, МТС, «Билайн» и др.