Министр обороны Израиля Кац пригрозил ликвидировать лидера хуситов аль-Хуси

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил хуситам ликвидировать их лидера Абдул Малика аль-Хуси, если они продолжат обстреливать Израиль. Об этом 16 мая он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Если хуситы продолжат обстреливать ракетами Израиль, они пострадают от болезненных ударов, и лидеры террора тоже пострадают, <…>. Мы также выследим и уничтожим Абдул Малика аль-Хуси в Йемене», — говорится в его публикации.

Кац уточнил, что в настоящее время Армия обороны Израиля атаковала и нанесла серьезный ущерб нескольким портам в Йемене, находящимся под контролем террористической организации хуситов.

Он добавил, что аэропорт в Сане, столице Йемена, тоже разрушен.

«Мы будем защищать себя самостоятельно от любого врага», — заключил Кац.

15 мая телеканал Al Masirah со ссылкой на йеменское движение сообщил о новой ракетной атаке Йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Уточнялось, что в шиитском движении заявили об усилении и расширении военных действий с целью прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа.