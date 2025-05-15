Йеменские хуситы заявили о новой атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом в четверг, 15 мая, проинформировал телеканал Al Masirah со ссылкой на йеменское движение.

«Мы провели военную операцию против аэропорта Лод, известного в Израиле как аэропорт Бен-Гурион, в оккупированном регионе Яффо», — говорится в заявлении.

Также в шиитском движении заявили о усилении и расширении военных действий с целью прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа.

13 мая сообщалось об атаке хуситов на аэропорт. Из-за него все рейсы в Тель-Авиве временно приостановили. Представитель группировки Яхья Сариа подтвердил в эфире одного из телеканалов, что ракетные войска провели военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион.