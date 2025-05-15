Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
«Эксмо» отправило партнерам список книг с пропагандой ЛГБТ для изъятия из продажи
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»
Сюжет:

Йеменские хуситы заявили о новой атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион

0
EN
Фото: ТАСС/YAHYA ARHAB
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом в четверг, 15 мая, проинформировал телеканал Al Masirah со ссылкой на йеменское движение.

«Мы провели военную операцию против аэропорта Лод, известного в Израиле как аэропорт Бен-Гурион, в оккупированном регионе Яффо», — говорится в заявлении.

Также в шиитском движении заявили о усилении и расширении военных действий с целью прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа.

Несгибаемая доля: хуситы сохранили боеспособность после ударов США
Пойдет ли Вашингтон на наземную операцию в Йемене

13 мая сообщалось об атаке хуситов на аэропорт. Из-за него все рейсы в Тель-Авиве временно приостановили. Представитель группировки Яхья Сариа подтвердил в эфире одного из телеканалов, что ракетные войска провели военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025