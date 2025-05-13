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Хуситы сообщили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Al Masirah: хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
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Фото: REUTERS/Nir Elias
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Вооруженные силы, сформированные йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, в Тель-Авиве, в результате все рейсы были временно приостановлены. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на израильские СМИ.

«Авиасообщения в аэропорту Бен-Гурион приостановлены в результате запуска ракеты из Йемена», — говорится в публикации.

Представитель группировки Яхья Сариа подтвердил в эфире телеканала, что ее ракетные войска провели военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион, расположенный в оккупированном регионе Яффа. Он уточнил, что эта операция проводилась с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

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Ранее, 11 мая, телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская авиация нанесла удары по портам Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, которые расположены на берегу Красного моря в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда в Йемене. По информации издания, по порту Рас-Иса было нанесено не менее 10 ударов.

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