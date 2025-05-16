Фон дер Ляйен пригрозила санкциями против «Северных потоков»

Евросоюз (ЕС) разрабатывает новые антироссийские санкции, которые в том числе затронут «Северные потоки». Об этом 16 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Уточняется, что ЕС намерен усилить экономическое давление на Россию, в том числе через ограничения в энергетическом секторе.

«Нам необходимо усилить давление. Вот почему мы работаем над новым пакетом санкций. Он, к примеру, будет включать в себя санкции к «Северным потокам», — сказала фон дер Ляйен в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, Еврокомиссия планирует снизить потолок цен на российскую нефть и ввести дополнительные ограничения в отношении финансового сектора.

«Мы работаем над снижением потолка цены на российскую нефть и над новыми мерами в финансовой сфере», — добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, цель новых ограничений — ускорить окончание конфликта на Украине.

В этот же день сообщалось, что страны ЕС рассматривают инициативу по введению полного торгового эмбарго против России. По данным газеты Politico, инициатива будет обсуждаться 16 мая на заседании Европейского политического сообщества в албанской столице Тиране.

Евросоюз 14 мая согласовал 17-й пакет антироссийских санкций. Портал Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщал, что Венгрия и Словакия поддержали новый пакет санкций из-за его относительной слабости. Фон дер Ляйен уточняла, что в него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств.