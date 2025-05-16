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СМИ узнали о рассмотрении ЕС полного торгового эмбарго против России

Politico: ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против России
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают инициативу по введению полного торгового эмбарго против России. Об этом 16 мая сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Обсуждаются карательные пошлины на российский импорт, заявили два европейских чиновника», — говорится в материале.

Как сообщает Politico, идею новых ограничений против России страны ЕС позаимствовали у сенатора США Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов. — Ред.), который предложил ввести пошлины в размере 500% на российский экспорт.

По данным издания, очередные ограничения против Москвы будут обсуждаться на заседании Европейского политического сообщества в албанском Тиране, где примут участие Великобритания и Украина.

Отмечается, что торговое эмбарго рассматривается странами в качестве рычага давления на российскую сторону.

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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 15 мая заявила, что ЕС немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против России, отметив, что принятие 17-го пакета было абсолютно правильным решением.

14 мая агентство AFP сообщило, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций, направленных против России. Под санкции попадут российские суда, а также компании из Китая, ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана.

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