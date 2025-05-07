Запретный спот: Европарламент поддержит отказ от российского газа с 2027-го

Основные фракции Европарламента поддержат запрет на поставки газа из России, выяснили «Известия». Еврокомиссия представила план по отказу от его импорта с 2027 года. Также ЕК предложила запретить странам союза закупать уран и ядерное топливо из РФ. Новые санкции создают раскол внутри ЕС — Венгрия и Словакия выступают против отказа от российских энергоносителей. Запрет станет тяжким бременем для потребителей, в 2024-м цена на газ побила рекорды за всё время наблюдений. Примут ли в Европе запрет на поставки российских энергоресурсов и кто может получить от него выгоду — в материале «Известий».

В ЕС обсуждают запрет на поставки российского газа

ЕК намерена запретить импорт российского трубопроводного газа и СПГ по действующим контрактам с 2027 года, заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен. Причем спотовые закупки российского газа планируется запретить уже до конца 2025 года. Новые контракты заключать будет нельзя, а для компаний ЕС решение Брюсселя будет означать объявление форс-мажора по соглашениям.

Помимо поставок природного газа в ЕС намерены запретить странам союза закупать в России уран и ядерное топливо, Евроатом прекратит утверждать новые контракты. Страны объединения должны до конца 2025 года подготовить национальные планы, в которых будет изложено, как они станут поэтапно отказываться от российских ресурсов.

Конкретные законодательные меры ЕК планирует представить в июне. Эти предложения потребуют одобрения Европейским парламентом и, по всей видимости, большинством стран в Совете ЕС. В ЕК считают, что план отказа от энергоносителей из РФ должен быть одобрен квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, как санкции. В таком случае Венгрия и Словакия в одиночку помешать этому не смогут. Брюссель также может использовать торговые инструменты, такие как тарифы или квоты. Пошлины на весь импорт российского газа приведут к росту цен для потребителей, но могут сделать закупки топлива из РФ невыгодными.

Фракции Европейской народной партии (188 мест), Renew Europe (77 мест) и «Зеленые» (53 места) поддержат меры против российских энергоносителей, заявил «Известиям» евродепутат и член ЕНП Томаш Здеховски.

— Некоторые левые группы и отдельные депутаты Европарламента также могут поддержать это предложение, в то время как другие могут выступить против него из-за опасений по поводу цен на энергоносители и социальных последствий, — сказал политик «Известиям».

В пользу запрета, вероятно, выскажется фракция «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», у которой 136 кресел в ЕП. Суммарно у этих политических сил более половины голосов, поэтому Европарламент, скорее всего, поддержит запрет на импорт российского газа с 2027 года.

Однако в других фракциях ЕП план не встречает одобрения. В частности, член группы «Европа суверенных наций» и евродепутат от Словакии Милан Мазурек заявил «Известиям», что с экономической точки зрения такие запреты невыгодны и иррациональны для Словакии и для Европы.

— Как член Европейского парламента я буду продолжать голосовать против этих бессмысленных антироссийских инициатив, — сказал «Известиям» евродепутат.

Политик будет оказывать давление на нынешнее словацкое правительство внутри страны, чтобы оно воздержалось от поддержки санкций и запретов, направленных против России, не только в заявлениях, но и непосредственно во время переговоров в Брюсселе. Словакия должна отстаивать свои права и занять четкую и твердую позицию в защиту собственных интересов и против антироссийских запретов, считает Милан Мазурек.

Глава правительства республики Роберт Фицо отметил, что эмбарго на газ «приведет лишь к дальнейшему росту цен и снижению конкурентоспособности потенциала европейской промышленности». Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в интервью «Известиям» сказал, что Братислава заинтересована в продолжении закупки российских энергоносителей. Словакия сейчас пытается добиться от Киева возобновления транзита газа через украинскую территорию.

Ранее стало известно, что еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархейи откладывает одобрение нового плана отказа ЕС от российских энергоносителей. Премьер страны Виктор Орбан неоднократно заявлял, что эмбарго на поставки российского газа в союз будет иметь разрушительный эффект для экономики не только Венгрии, но и всей Европы. Стоит отметить, что Будапешт уже добивался для себя исключений из европейский санкций, например защитив от них проект по строительству с Россией АЭС «Пакш-2».

Есть большие сомнения в том, что Брюссель сможет вынудить Братиславу и Будапешт согласиться с отказом от российского газа. Потому что даже в более сложной обстановке в 2022 году они блокировали подобные предложения, отметил в беседе с «Известиями» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Предложенные Брюсселем очередные антирыночные меры, продиктованные исключительно политическими мотивами, нанесут экономике Евросоюза еще больший ущерб. Россия, в свою очередь, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой, заявили «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС.

Как уход от российских энергоносителей повлияет на ЕС

К отказу от газа из РФ в Брюсселе начали готовиться давно. В мае 2022 года Евросоюз запустил программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российских энергоносителей к 2027-му. Напомним, что с августа 2022 года действует запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки российского угля. С 5 декабря 2022-го вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС. Для перекачки по нефтепроводу «Дружба» для Венгрии, Словакии и Чехии было сделано исключение. А в феврале 2023 года начало действовать эмбарго на поставки российских нефтепродуктов.

Санкции против газа из РФ официально не вводились, но его импорт сократился вдвое начиная с 2022-го. В 2024 году Россия поставила около 19% потребляемого Евросоюзом газа, а в 2021-м эта доля составляла 45%. В абсолютных числах закупки за три года сократились с 150 млрд куб. м до 51,7 млрд куб. м.

Напомним, что «Северные потоки» вышли из строя по причине диверсий в сентябре 2022-го, поставки через газопровод Ямал – Европа Москва остановила в апреле 2022 года в связи с отказом покупателей оплачивать топливо в рублях. А с 1 января прекратился транзит через Украину из-за отказа Киева его продлевать. Сейчас поставки российского трубопроводного газа осуществляются по «Турецкому потоку». С начала 2025-го прокачка по этому маршруту держится на 13,08% выше аналогичного периода прошлого года, поставлено 5,797 млрд куб. м газа.

В Брюсселе надеются убедить членов ЕС в том, что к 2027 году на мировой рынок выйдет дополнительный объем СПГ. И поэтому отказ от российского газа негативно не повлияет на страны союза. Однако отсутствие на европейском рынке энергоносителей из РФ в любом случае повысит биржевые цены на голубое топливо.

— США собираются в ближайшие три года удвоить экспорт СПГ, несколько заводов ввести в эксплуатацию намеревается и Австралия, — отметил Игорь Юшков.

Основным пострадавшим станет обычный европейский потребитель. В прошлом году средняя цена газа для домохозяйств установила рекорд за все время наблюдений — €0,1233 за кВт·ч. К слову, самые высокие цены зафиксированы в Швеции, Нидерландах и Италии. А самые низкие — в Венгрии, Хорватии и Румынии. Замедлится и европейский экономический рост, прогнозирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

— Есть прогнозы о том, что Германия может оказаться в стадии рецессии. Энергоемкие производства в Европе сейчас переживают не лучшие времена, идут сокращения за счет отъезда этих предприятий в другие регионы мира, например в США или Китай, — сказал эксперт «Известиям».

Выиграть от отказа ЕС покупать российский газ могут США и частично Катар, подчеркнул Игорь Юшков. Более того, такой шаг дает Брюсселю возможность для диалога с Вашингтоном, ведь ЕС сможет закупать больше американского СПГ в рамках сделки по сокращению своего торгового дефицита. США уже сейчас — крупнейший поставщик сжиженного газа в ЕС, в прошлом году американцы закрыли 45% от европейского импорта СПГ.

С другой стороны, ранее стало известно, что представители России и Соединенных Штатов размышляют на тему возобновления работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», об этом заявил в марте глава МИД РФ Сергей Лавров. А это значит, что в Вашингтоне вполне могут сделать вопрос поставок российских энергоносителей в ЕС частью переговорного процесса.

Отказ Европы от российского газа в любом случае не будет легким и встретит сопротивление со стороны ряда стран и бизнеса. Ранее Брюссель уже пытался безуспешно уйти от российской нефти, однако полностью этого сделать так и не смог. На фоне переговорного процесса по Украине между РФ и США в Брюсселе своими новыми ограничениями только показывают принципиальную неготовность к диалогу с Москвой.