Венгрия и Словакия поддержали новые санкции против РФ из-за их незначительности
Послы из Венгрии и Словакии подержали новый 17-й пакет санкций, направленный против России, из-за его относительной слабости. Об этом 14 мая заявил портал Euractiv со ссылкой на дипломатов.
«Венгрия и Словакия <...> поддержали пакет мер ввиду его относительной слабости», — говорится в публикации.
Уточняется, что новый пакет санкций может включать в себя запрет на выдачу виз, заморозку активов для высокопоставленных политических деятелей. Также он предполагает собой запрет на экспорт химических веществ, используемых для производства оружия, торговые ограничения для компаний, предпринимающих действия для обхода санкций и другое.
Согласно мнению представителей Швеции и Финляндии, 17-й пакет должны утвердить их национальные парламенты. Как указали дипломаты, ожидается, что меры одобрят.
О согласовании послами стран Евросоюза (ЕС) нового 17-го пакета санкций против сообщалось ранее в этот же день.
При этом 13 мая газета Handelsblatt писала, что государства ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как это может привести к протесту со стороны некоторых стран, которые являются частью объединения.