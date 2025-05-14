AFP cообщило о согласовании послами стран ЕС 17-го пакета санкций против России
Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали 17-й пакет санкций, направленных против России. Об этом 14 мая сообщили в Telegram-канале агентства AFP.
«ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России: дипломаты», — говорится в сообщении.
13 мая газета Handelsblatt сообщила, что страны ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как это может привести к протесту со стороны некоторых стран, которые являются частью объединения. Уточняется, что в список санкций не были включены спорные предложения, так как это могло бы вызвать наложение вето со стороны Венгрии или Словакии.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что ЕК намерена принять 17-й пакет санкций, направленных против РФ, к 20 мая.