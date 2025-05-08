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В ЕК сообщили о планах принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая

Каллас: ЕК намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая
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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая. Об этом 8 мая заявила глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве.

«Что касается 17-го пакета санкций, мы намерены принять его на Совете по иностранным делам, который состоится 20 мая <...> Мы должны приложить больше усилий, и наше давление и санкции — один из инструментов», — заявила она, отказавшись говорить о содержании нового пакета, «поскольку он еще не согласован».

Каллас также уточнила позицию ЕС, заявив, что санкции против России не будут отменены после завершения конфликта на Украине. Она добавила, что ЕС намерен снять санкции «только после компенсации Украине всего ущерба».

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В интервью изданию The Financial Times глава евродипломатии 30 апреля рассказала, что в Евросоюзе рассматривают сценарий сохранения санкций в отношении России, даже если США отменят их. По ее словам, ЕС также готовит план действий на случай, если США выйдут из переговоров по мирному урегулированию.

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