СМИ сообщили о разногласиях внутри ЕС при обсуждении новых санкций против РФ
Страны Евросоюза (ЕС) не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как это вызовет протест со стороны некоторых стран, входящих в состав объединения. Об этом 13 мая сообщила газета Handelsblatt.
«17-й пакет санкций, который главы правительств объявили особенно жестким, в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус», — говорится в публикации.
Как отмечает «Газета.Ru», в список санкций не были включены спорные предложения, так как это могло бы вызвать наложение вето со стороны Венгрии или Словакии.
Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что ЕС разрабатывает меры по продлению антироссийских санкций в случае возможной блокировки ограничений против РФ со стороны Венгрии. При этом инициатива может затронуть замороженные российские валютные резервы на сумму около €200 млрд.
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что антироссийские санкции не помешали экономическому развитию РФ. Он отметил, что рост российской экономики за последние два года составляет 4,1%.