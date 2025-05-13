СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии

Евросоюз (ЕС) разрабатывает меры по продлению антироссийских санкций в случае возможной блокировки ограничений против РФ со стороны Венгрии. Об этом 13 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«ЕС готовит контроль за движением капитала и тарифы для защиты от санкций против России. Брюссель готовится применить контроль за движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы», — говорится в материале.

По данным издания, для продления ограничений в обход Венгрии потребуется большая часть голосов членов союза. При этом инициатива может затронуть замороженные российские валютные резервы на сумму около €200 млрд. Отмечается, что ЕС планирует перенести их на «другую юридическую основу» для обхода единогласного одобрения всех стран-участников.

Кроме того, контроль за движением капитала призван предотвратить «приток денежных средств» в Россию.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запугивать Россию санкциями — пустое дело. Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия после введения.